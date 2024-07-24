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Царьград

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Африканец побил мировой рекорд Гиннесса по азартным играм, играя 75 часов подряд

Африканец побил мировой рекорд Гиннесса по азартным играм, играя 75 часов подряд

24-летний Осайд Олуволе успешно провел трехдневный "гейм-запой". Он играл в футбольную видеоигру Dream League Soccer у себя дома в штате Огун, Нигерия.

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