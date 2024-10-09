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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер дошел минимум до четвертьфинала на каждом турнире в сезоне

Синнер дошел минимум до четвертьфинала на каждом турнире в сезоне

Янник Синнер обыграл Бена Шелтона в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае – 6:4, 7:6(1). Для итальянца это 62-я победа в сезоне.

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