Театр абсурда

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Почему талибы поехали в Тегеран и Москву, а не в Анкару

Почему талибы поехали в Тегеран и Москву, а не в Анкару

Cumhuriyet, Турция, Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller) План был таков. 1. 24 апреля Турция должна была принимать у себя переговоры между афганскими правительственными силами и «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.

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Спасибо Автору за интересную статью !!!!!!!!!!!!!+++++++++

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