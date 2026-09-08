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Новый налёт на Киев: удары идут один за другим. Что происходит в Святогорске? Россия вводит в строй реактивный перехватчик — Сводка с фронта 8 сентября

Новый налёт на Киев: удары идут один за другим. Что происходит в Святогорске? Россия вводит в строй реактивный перехватчик — Сводка с фронта 8 сентября

Спустя несколько дней передышки для Киева российские войска вновь приступили к бомбардировке украинской столицы и ее окрестностей.

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