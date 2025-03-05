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RT рассказал, какую сделку Киев предложил Москве в 2024 году

RT рассказал, какую сделку Киев предложил Москве в 2024 году

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киев через Турцию предложил России подобие зерновой сделки в ноябре 2024 года, но российская сторона отказалась от инициативы ввиду одностороннего характера предложения, сообщил RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

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