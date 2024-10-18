Новую спортплощадку обустроят на Маршала Конева в Иркутске

Новый уличный спортивный объект обустроят на улице Маршала Конева, возле дома №20 в Иркутске. На территории планируют создать три площадки для занятий разными видами спорта, сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.
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