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Взял Олимпиаду со сборной СССР, поражал иностранцев, хотел похитить стюардессу. Истории о легендарном Горлуковиче

Взял Олимпиаду со сборной СССР, поражал иностранцев, хотел похитить стюардессу. Истории о легендарном Горлуковиче

Дед!Жизнь защитника Сергея Горлуковича давно обросла легендами. В ней было, кажется, всё — великая победа на Олимпиаде-1988, пять лет в Германии, три чемпионства в «Спартаке»… Его ценили мэтры Бышовец и Лобановский, а жесткий характер «Деда» стал частью российского футбольного фольклора.

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