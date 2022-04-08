Газета.ру

6 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

WP: конгрессу США помешали принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

WP: конгрессу США помешали принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, благодаря которому администрация США смогла бы изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх