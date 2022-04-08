WP: конгрессу США помешали принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, благодаря которому администрация США смогла бы изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине.
Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, благодаря которому администрация США смогла бы изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине.
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