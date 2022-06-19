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Антикризисная Granta станет ещё дешевле? АвтоВАЗ обсудит с поставщиками возможности снижения стоимости автомобилей 

Антикризисная Granta станет ещё дешевле? АвтоВАЗ обсудит с поставщиками возможности снижения стоимости автомобилей 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме сообщил о том, что флагман российской автомобильной индустрии, АвтоВАЗ, ищет пути снижения стоимости автомобилей.

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