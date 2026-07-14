Президент «Наполи»: «Мы все марионетки на службе у УЕФА и ФИФА, которые богатеют за наш счет»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с резкой критикой в адрес УЕФА и ФИФА, заявив, что европейские футбольные клубы фактически работают в интересах руководящих организаций, а не управляют спортом самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии