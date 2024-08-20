Основное правило в выращивании и содержании кур-несушек. Дезинфекция птичника

При выращивании птицы в коммерческих и личных целях следует соблюдать основные правила. Евгений Землянов, аспирант сельскохозяйственных наук, ветеринарный врач, консультант Центра нутригеномики сельскохозяйственных животных и птицы Волгоградского ГАУ: Просто надо повзрослеть.
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