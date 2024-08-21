Россиянам рассказали, как хакеры могут взломать гаджеты через Bluetooth

Злоумышленник создает клон доверенной сети жертвы Эксперт в области кибербезопасности МТС Web Services Джамил Меджидов в разговоре с «РИА Новости» предупредил, что хакеры могут взломать практически любое Bluetooth-устройство.
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