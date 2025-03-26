У музея-панорамы «Сталинградская битва» устанавливают военную технику Работы проходят в рамках подготовки к традиционному историко-патриотическому проекту «Воинский эшелон».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
У музея-панорамы «Сталинградская битва» устанавливают военную технику Работы проходят в рамках подготовки к традиционному историко-патриотическому проекту «Воинский эшелон».