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Царьград

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Русские учёные научились предсказывать эффективность иммунотерапии в борьбе с раком

Русские учёные научились предсказывать эффективность иммунотерапии в борьбе с раком

Исследователи проанализировали данные 85 пациентов.Учёные из России сделали значительный прорыв в области онкологии, создав метод, позволяющий предсказывать эффективность иммунотерапии у пациентов с раковыми заболеваниями.

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