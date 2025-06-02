Политолог: Навроцкий — представитель антироссийского течения в польской политике

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий негативно настроен и к России, и к Украине, сказал в беседе с RT политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.
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