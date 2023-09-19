Военное обозрение

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Приехавший на Генассамблею ООН президент Турции спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

Приехавший на Генассамблею ООН президент Турции спрогнозировал длительный характер конфликта на Украине

Интересное заявление относительно украинского вооруженного конфликта сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который приехал на Генеральную ассамблею ООН в США.

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