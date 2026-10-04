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Спички - не игрушка

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Война до последнего европейца? Почему нам придётся нанести Западу стратегическое поражение

Война до последнего европейца? Почему нам придётся нанести Западу стратегическое поражение

   Нынешняя стратегия национальной безопасности США рассматривает Россию как экзистенциального противника.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

тут к вопросу о "многополярности"! - "США рассматривает Россию как экзистенциального противника"! не некую группу отдельно взятых стран, не БРИКС в частности, а Россию! в этом дуалистичном мiре нет никаких иных полюсов, кроме как противоположно расположенных. все остальные - между этими полюсами. но Россия сегодня на самом деле не может поднять флаг "полюса", ибо не располагает "национальной идеей", способной быть понятой и способной вдохновить "большинство" несогласных с гегемонией ... чего? - глобального частного капитала! ибо ... что? - ибо Россия сама играет на поле частного бабла и по правилам частного бабла. вот это и есть тормоз, причём тормоз не тока развития самой России, но в потенциале и того самого "большинства", которое условно "не Запад".

Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Нахрена им с нами воевать а? Сейчас солнцеликий запустит ещё не одну орду чурок на территорию РФ и всё через поколение славян не останется разве что в качестве рабов. И Россия развалится на несколько микрогосударств мусульманского типа которые просто купят

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

все вершится по предсказаниям Жириновского русский солдат омоет свои сапоги в Индийском и Атлантическом океанах-наши деды дошли до Берлина а их внукам придется дойти до Лиссабона и Лондона!

Профиль пользователя Наталия
Наталия

К сожалению, процесс дебилизации населения России, начатый еще в 90-е годы путем искажения истории, слепым преклонением перед Западом, разрушением образования и культуры, отменой идеологии и введением рыночной экономики в образовательный процесс, продолжается до сих пор.