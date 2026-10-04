Война до последнего европейца? Почему нам придётся нанести Западу стратегическое поражение

Нынешняя стратегия национальной безопасности США рассматривает Россию как экзистенциального противника.
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тут к вопросу о "многополярности"! - "США рассматривает Россию как экзистенциального противника"! не некую группу отдельно взятых стран, не БРИКС в частности, а Россию! в этом дуалистичном мiре нет никаких иных полюсов, кроме как противоположно расположенных. все остальные - между этими полюсами. но Россия сегодня на самом деле не может поднять флаг "полюса", ибо не располагает "национальной идеей", способной быть понятой и способной вдохновить "большинство" несогласных с гегемонией ... чего? - глобального частного капитала! ибо ... что? - ибо Россия сама играет на поле частного бабла и по правилам частного бабла. вот это и есть тормоз, причём тормоз не тока развития самой России, но в потенциале и того самого "большинства", которое условно "не Запад".
Нахрена им с нами воевать а? Сейчас солнцеликий запустит ещё не одну орду чурок на территорию РФ и всё через поколение славян не останется разве что в качестве рабов. И Россия развалится на несколько микрогосударств мусульманского типа которые просто купят
все вершится по предсказаниям Жириновского русский солдат омоет свои сапоги в Индийском и Атлантическом океанах-наши деды дошли до Берлина а их внукам придется дойти до Лиссабона и Лондона!
ПОКА ПО СУСАЛАМ НЕ ПОЛУЧАТ...НЕ УСПОКОЯТСЯ говнюки западные..Особенно ПИНДОСЫ.
К сожалению, процесс дебилизации населения России, начатый еще в 90-е годы путем искажения истории, слепым преклонением перед Западом, разрушением образования и культуры, отменой идеологии и введением рыночной экономики в образовательный процесс, продолжается до сих пор.