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Алексей Силантьев из Линёво стал чемпионом России по игре на баяне

Алексей Силантьев из Линёво стал чемпионом России по игре на баяне

Алексей Силантьев набрал 96,5 баллов из ста возможных. Так высоко его исполнительское искусство оценило профессиональное жюри, в составе которого известные музыканты, композиторы, профессора и преподаватели институтов и колледжей культуры России.

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