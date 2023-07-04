Алексей Силантьев из Линёво стал чемпионом России по игре на баяне

Алексей Силантьев набрал 96,5 баллов из ста возможных. Так высоко его исполнительское искусство оценило профессиональное жюри, в составе которого известные музыканты, композиторы, профессора и преподаватели институтов и колледжей культуры России.
Алексей Силантьев набрал 96,5 баллов из ста возможных. Так высоко его исполнительское искусство оценило профессиональное жюри, в составе которого известные музыканты, композиторы, профессора и преподаватели институтов и колледжей культуры России.
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