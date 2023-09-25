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Быстров о матче «Зенит» – «Локо»: «Москалев отлично отсудил. Тикнизян не прав, пытался спровоцировать других, крышу снесло»

Быстров о матче «Зенит» – «Локо»: «Москалев отлично отсудил. Тикнизян не прав, пытался спровоцировать других, крышу снесло»

«Москалев отлично отсудил, не из‑за него началась потасовка. Да, где‑то, может быть, не показал одну‑две желтые карточки.

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