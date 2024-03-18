Грузия выразила недовольство выборами президента России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство проведению выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, заявив, что не считает законными выборы, проводимые в, как считает Грузия, оккупированных регионах, что нарушает суверенитет и территориальную целостность страны.