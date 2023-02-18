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По факту отравления в челябинском лицее возбудили уголовное дело

По факту отравления в челябинском лицее возбудили уголовное дело

В школе после массовых жалоб учеников на отравление начали санитарную обработку. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по фактам пищевого отравления в учебном учреждении возбуждено уголовное дело.

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