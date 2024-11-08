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Русская весна

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Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

Десятки тысяч активистов устроят «народный марш на Вашингтон» накануне инаугурации Дональда Трампа, пишет газета Wahington Post со ссылкой на организаторов.

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