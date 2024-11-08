Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

Десятки тысяч активистов устроят «народный марш на Вашингтон» накануне инаугурации Дональда Трампа, пишет газета Wahington Post со ссылкой на организаторов.
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