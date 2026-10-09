Яна Рудковская строит пятизвёздочный отель для "русской знати" с настоящим антиквариатом. Во время визита вечеринки по случаю открытия бутика Tissagio Алёны Агаларовой бизнесвумен рассказала, что вместе с мужем Евгением Плющенко работает над созданием бутик-отеля с 13-ю номерами.
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