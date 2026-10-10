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У Гордона первый гол за «Барсу» – в ворота «Хетафе». Вингер забил в 4-м матче подряд, до этого трижды – за сборную Англии

Энтони Гордон забил первый гол за «Барселону» – в восьмом матче за клуб.  Вингер открыл счет на 2-й минуте матча с «Хетафе» в 8-м туре Ла Лиги.

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