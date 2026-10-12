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Суд взыскал ₽10 млрд с обвиняемой в хищениях на поставках сухпайков в ВС России

Суд взыскал ₽10 млрд с обвиняемой в хищениях на поставках сухпайков в ВС России

В Москве взыскал в пользу Минобороны России более 10 миллиардов рублей с бывшего топ-менеджера акционерного общества «Грязинский пищевой комбинат» по делу о поставках некачественных сухих пайков российским военным.

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