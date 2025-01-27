Не вреди России, будет только хуже!

«Я намерен оказать России, чья экономика терпит крах, и Президенту Путину очень большую услугу. Урегулируйте ситуацию прямо сейчас и прекратите этот нелепый конфликт! Будет только хуже!», — заявил Трамп в соцсети Truth Social.
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