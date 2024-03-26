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Маррей порвал связки голеностопа и выбыл на долгий срок, но обещал снова вернуться

Маррей порвал связки голеностопа и выбыл на долгий срок, но обещал снова вернуться

36-летний британский теннисист Энди Маррей получил тяжелую травму на «Мастерсе» в Майами. «В конце матча я полностью порвал переднюю таранно-малоберцовую связку и почти полностью – пяточно-малоберцовую связку.

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