Маррей порвал связки голеностопа и выбыл на долгий срок, но обещал снова вернуться

36-летний британский теннисист Энди Маррей получил тяжелую травму на «Мастерсе» в Майами. «В конце матча я полностью порвал переднюю таранно-малоберцовую связку и почти полностью – пяточно-малоберцовую связку.
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