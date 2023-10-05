Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Людмила Заикина
    Вообще не понимаю, почему Государственный человек, очень приближённый к Президенту, ведёт гламурный образ жизни, дога...Официально назван...
  • Алексей Сафронов
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  • Алексей Сафронов
    Я не удивлюсь, если вскоре выясниться, что и дима песков перечисляет 5% на ВСУ бандеростана.Официально назван...

Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Автор:  АМАРАНТ "Документ между прочим!" Никита Михалков послал запрос в Администрацию насчет возврата Лорак на ТВ.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Я не удивлюсь, если вскоре выясниться, что и дима песков перечисляет 5% на ВСУ бандеростана.
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20 мин.
АС
Алексей Сафронов
Если бы &quot;барину&quot; было &quot;неудобно&quot; с лупоглазым димоном, то он давно бы был в бегах...в ВСУ.
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13 мин.
Людмила Заикина
Вообще не понимаю, почему Государственный человек, очень приближённый к Президенту, ведёт гламурный образ жизни, догадываюсь, что его новая жена-выскочка погубит «карьеру» мужа, неужели он не понимает?
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6 мин.

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