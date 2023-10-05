Официально названа крыша всех "испуганных патриотов"

Алексей Сафронов Я не удивлюсь, если вскоре выясниться, что и дима песков перечисляет 5% на ВСУ бандеростана.

АС Алексей Сафронов Если бы "барину" было "неудобно" с лупоглазым димоном, то он давно бы был в бегах...в ВСУ.