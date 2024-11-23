📌Важно. Подразделения 1-й танковой армии продолжают успешные наступательные действия на стыке Купянского и Краснолиманского направлений.
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📌Важно. Подразделения 1-й танковой армии продолжают успешные наступательные действия на стыке Купянского и Краснолиманского направлений.
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