В Екатеринбурге жителям высотного дома на улице Машинной отключили лифты

Подъемники отключили по требованию управляющей компании. Жителям о причинах ничего не говорят.В Екатеринбурге жителям высотного дома на улице Машинной, 3а,с 29 июня приходится пешком подниматься до своих квартир, так как управляющая компания отключила лифты.