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Бангладеш просит скидку на российскую АЭС

Бангладеш просит скидку на российскую АЭС Временное правительство Бангладеш обратилось к России с просьбой об уменьшении процентных ставок по кредитам на строительство АЭС Руппур.

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