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Кравчук о Ткачеве: «Потенциал пока не реализован. Если урок «Лос-Анджелеса» будет усвоен, ему по силам стать звездой «Авангарда»

Игорь Кравчук уверен, что Владимир Ткачев может стать звездой «Авангарда».  – С большим интересом слежу за историей Владимира Ткачева, который недавно подписал контракт с «Авангардом».

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