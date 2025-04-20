WP: Обама, Байден и Клинтон раскритиковали Трампа за последние две недели

Бывшие президенты США Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден в течение последних двух недель выступили с критикой действующего главы государства, несмотря на традицию воздерживаться от публичной критики своих преемников.
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