Гладков: в Белгородской области 2229 человек получили выплату 150 тысяч рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 1 декабря, утром сообщил, что две тысячи двести двадцать девять человек (2229) - жителей Белгородского, Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского районов округов получили выплату в 150 тысяч рублей.