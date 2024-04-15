Рынок дал свой прогноз последствиям атаки Ирана на Израиль

Азиатско-тихоокеанские рынки отреагировали на массированное нападение на Израиль довольно спокойно, очевидно, в надежде, что развития в сторону резкой эскалации оно иметь не будетAmir Cohen/Reuters читайте на monocle.
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