Женские страсти

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Помогите избавиться от навязчивых мыслей

Помогите избавиться от навязчивых мыслей

10 лет назад я узнала одного человека. Между нами ничего не было,мы даже не общались,а просто виделись.

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Александр Павлов
Дуры, идите вы мимо нормальных мужиков. Или к психиатру.
Александр 24
"Вот если сопоставить моего мужа и его,то он во всем проигрывает моему мужу." Мазохистка? Хочется грязненького чего-нибудь? Короче,пОшло,не пОшло,а переспать придётся. Охотку собьёшь - глядишь полегчает.
Alexander Kneper
Не факт, что собьет. Любовь, что костер, пока не бросишь палку не разгорится. Так что может еще большье разгорится.
Alexander Kneper
Хотя люди вроде не бабочки, но ферромоны похоже так же действуют. В общем, как говорят "ночные бабочки", а сейчас не только они возникла "химия" и это в буквальном смысле.

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