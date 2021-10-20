Помогите избавиться от навязчивых мыслей

Женские страстиКрасотаПомогите избавиться от навязчивых мыслей 10 лет назад я узнала одного человека. Между нами ничего не было,мы даже не общались,а просто виделись.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПавловДуры, идите вы мимо нормальных мужиков. Или к психиатру.А2Александр 24"Вот если сопоставить моего мужа и его,то он во всем проигрывает моему мужу." Мазохистка? Хочется грязненького чего-нибудь? Короче,пОшло,не пОшло,а переспать придётся. Охотку собьёшь - глядишь полегчает.AKAlexander KneperНе факт, что собьет. Любовь, что костер, пока не бросишь палку не разгорится. Так что может еще большье разгорится.AKAlexander KneperХотя люди вроде не бабочки, но ферромоны похоже так же действуют. В общем, как говорят "ночные бабочки", а сейчас не только они возникла "химия" и это в буквальном смысле.Комментировать
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