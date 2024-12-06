МИД КНР: Китай введет контрмеры против американских предприятий военной промышленности и их руководителей

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Китай решил принять контрмеры против 13 американских предприятий ВПК и 6 высокопоставленных руководителей таких предприятий, сообщил в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
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