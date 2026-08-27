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Русское оружие

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❗️⚡️Сообщается, что подразделения РВиА России впервые применили по Киеву новую ракету 9М723-2, известную как "Искандер-1000", в ходе одного из летних ракетных ударов.

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