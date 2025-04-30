«Стреляйте, товарищ!» 65 лет назад на Урале сбили американского летчика-шпиона. Как одно его решение изменило мировую историю?

1 мая 1960 года, ровно 65 лет назад, советские военные сбили под Свердловском (ныне Екатеринбург) американский самолет-шпион U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса, который занимался аэрофотосъемкой секретных объектов на Урале.