1 октября - Международный день пожилых людей.

О важности физической активностиМногих из нас очень волнует период приближения старости: появляется страх одиночества, болезней и своей беспомощности, страх утратить внешнюю привлекательность, стать неинтересными собственным детям и внукам.
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