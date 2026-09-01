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Из медбата – в управленцы: выпускница «Боевого кадрового резерва» получила пост в Тюмени

Из медбата – в управленцы: выпускница «Боевого кадрового резерва» получила пост в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Выпускница программы «Боевой кадровый резерв» Разипа Жимбаева назначена на должность специалиста по комплексной реабилитации в профильном окружном центре.

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