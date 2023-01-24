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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 января 2023 года

Энергия дня двадцать пятого января две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1147 =Абсолютная Любовь свободна от ожиданий и представлений и не требует взамен никаких подтверждений и доказательств =Ваше внимание — это сильнейший магнит, которым вы притянете в свою Жизнь всё, на что будет направлено оно=В каждом событии с любым человеком искать глубинный смысл и урок, который необходимо выучить =Достичь такого веса и объёма в Пространстве, что любая энергетическая атака на вас будет равна самоубийству =Духовная литература должна соответствовать высочайшим вибрациям, поступающим сейчас на Землю =Если вы перестали любить людей, вы осушили Источник, текущий внутри вас, и этим вы наказали не их, а себя =Желание получить личную выгоду несёт бремя нескончаемых проблем, скоро истощающих Силы = Закон - наш посох, разум - мера всех вещей, а сознание - как гибкая лоза, устремляющаяся постоянно к Свету =Каждый из нас сам делает себя либо несчастным, либо сильным; весь фокус в том, на что ориентироваться… =Когда ты ощущаешь себя разрушенным, знай, что ты находишься в начале нового периода - периода роста = Когда человек не уверен в себе, он постоянно ожидает, что его может отвергнуть кто угодно, даже самые близкие люди =Личная эффективность определяется не только компетентностью, но и характером человека = Любая неделя, день или момент Жизни представляет собой "нехоженую тропу"; вы никогда прежде не проживали их = Любовь является важным стимулирующим фактором Жизни и причиной духовного подъёма человека = Мир не кончается на том, что видимо: есть невидимое, и оно гораздо более значимо, потому что оно гораздо глубже = Настоящее отречение - это бескорыстное использование денег, славы и имущества в служении Богу на благо всем=Особенность этой Планеты ещё и в том, что она особым образом сконцентрировала весь опыт Галактики =Пошёл процесс схождения Энергетических потоков, проявления этих процессов в видимом Мире = Превратить неприятную реакцию внутри вас в Благословение для себя и других Божественных существ = Разделяет людей на множество Материя и её потребности; объединяет людей в Единство Духовное достояние =Сердце, которое никогда не страдало, - безупречно и бесплодно, и никогда не познает радости быть несовершенным =Созданию всех предметов, жизненных ситуаций, социальных явлений предшествует Энергия мысли = Со-знание - это совместные знания мозга и Души, позволяющие человеку осознавать себя как личность = "Соизмеримость и Целесообразность - Законы Космические и, когда они нарушаются, всё ввергается в Хаос" =Страна – это есть люди, от желания, от проявления свободной воли которых зависит, какой ей быть завтра! =Счастье - это, когда Душа перестаёт просить то, чего у неё нет, и начинает радоваться тому, что есть = Тело человека - это призматическое устройство Личности для преломления световых лучей Души = Трое людей, сплочённые Единым Духом, есть то Начало Начал, которое может творить Пространство =Хочешь постичь Мир таким, каков он есть? - Полюби! Смотри на него любящими глазами, глазами самого Творца= Человек таит в себе зёрна разных всходов своей Сущности, но только одно из них является истинным = Чтобы быть счастливой, нужно учиться желать и принимать желаемое, дарить и принимать Любовь = Чтобы научиться прощать, нужно сначала научиться любить.

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