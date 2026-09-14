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Турецкий журналист: «У Батракова не было голевой передачи — там удар с дальней дистанции»

Турецкий журналист: «У Батракова не было голевой передачи — там удар с дальней дистанции»

Турецкий журналист Fanatik Джанер Ишбегендирен не считает, что российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков отличился голевой передачей в матче 5-го тура Суперлиги против «Коджаэлиспора».

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