В Финляндии задумались над закрытием всех КПП на границе с Россией

Закрытием четырех пунктов пропуска на границе с Россией Финляндия может и не ограничиться. По словам главы местного МВД, прежнее решение приостановить работу только половины КПП имело лишь частичный успех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии