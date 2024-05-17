Описана судьба украинских военных после попадания в плен

Военный эксперт Живов рассказал о десятках тысяч пленных военных ВСУ После попадания в плен украинские военнослужащие проходят мероприятия, которые должны установить, не совершали ли они военных преступлений, рассказал «Ленте.
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