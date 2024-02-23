Кадеты и юнармейцы Петербурга встретились с участниками и добровольцами СВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля, ФедералПресс. Кадеты школы № 707, представители «Молодой гвардии» Петербурга» и юнармейцы встретились с ветераном СВО Сергеем Скориантовым, который недавно вернулся из зоны боевых действий.
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