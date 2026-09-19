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Андрей Кондратьев: «Волонтерлар эшенә карата бернинди дәгъва да юк»

Андрей Кондратьев: «Волонтерлар эшенә карата бернинди дәгъва да юк»

Татарстанда 15:00 сәгатькә сайлаучыларның 50,3 проценты тавыш биргән. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат конференциясендә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев хәбәр итте.

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