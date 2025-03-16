Ортопед Хасароков заявил, что сидячий образ жизни грозит синдромом мертвых ягодиц

Травматолог-ортопед центра «Медфрендс» Мурат Хасароков в интервью «Ленте.ру» рассказал, что тендинопатия, известная также как синдром «мертвых ягодиц», возникает при малоподвижном образе жизни, неправильном выполнении спортивных упражнений или длительных поездках на автомобиле.