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После «Мажора» ему начали угрожать: Никита Панфилов рассказал, как популярная роль изменила его жизнь

После «Мажора» ему начали угрожать: Никита Панфилов рассказал, как популярная роль изменила его жизнь

Иногда актёру удаётся сыграть злодея настолько убедительно, что зритель на несколько минут забывает: перед ним не настоящий преступник, а человек, который просто выполняет свою работу.

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