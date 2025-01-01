Посольство России осудило празднование дня рождения Бандеры в Вене Посольство России в Австрии раскритиковало акцию, которая 1 января прошла в Вене в честь дня рождения украинского националиста Степана Бандеры.
«Омерзение»: посольство РФ осудило празднование дня рождения Бандеры в Вене
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Сергей Карабухин
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СКОРО ! Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют бензином и сожгут…Не долго ему осталось…
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17 час.
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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17 час.
СК
Сергей Карабухин
..ВСЕ ВОРЫ: ВОР-КРАВЧУК, ХИТРЫЙ-РЫЖИЙ-ВОР-КУЧМА, АМЕРИКАНЕЦ-ВОР-ЮЩЕНКО, ВОР-ФАШИСТ-ПОРОШЕНКО, ГНИДА-ВОР-ФАШИСТ-ЗЕЛЕНСКИЙ, ВОР-КОЛОМОЙСКИЙ, ВОР-АХМЕТОВ, ВОРИШКА-ЮЛЬКА-КОСИЧКА…….. УКРАИНЫ ВСЕГДА БЫЛА – ВОРОВСКОЙ СТРАНОЙ …...............................................................................................................................................
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17 час.
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